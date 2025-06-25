Из Германии в Украину экстрадировали двух иностранцев-фальшивомонетчиков

Злоумышленники действовали в составе преступной группы, которая переправляла поддельные купюры через временно оккупированный Крым в материковую часть Украины.

Фото: ОГП

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Прокуратура Украины добилась экстрадиции в страну двух граждан Азербайджана и Грузии, которые подозреваются в создании канала поставки и сбыта фальшивых долларов США. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, злоумышленники действовали в составе преступной группы, которая переправляла поддельные купюры через временно оккупированный Крым в материковую часть Украины. Продажа осуществлялась через специально созданный Telegram-канал, а доставка — через почтовые отделения и лично. Стоимость фальшивых долларов составляла 50–60% от их номинала.

В августе 2021 года, после очередного сбыта поддельной валюты, подозреваемые были разоблачены. Им было сообщено о подозрении.

«С целью избежать ответственности они бежали за границу и были объявлены в международный розыск. После рассмотрения экстрадиционного запроса немецкие органы передали подозреваемых украинским правоохранителям», — заявили в ОГП.

В настоящее время обоим избрана мера пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

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