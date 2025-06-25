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З Німеччини до України екстрадували двох іноземців-фальшивомонетників

21:43, 25 червня 2025
Зловмисники діяли у складі злочинної групи, яка переправляла фальшиві купюри через тимчасово окупований Крим до материкової частини України.
З Німеччини до України екстрадували двох іноземців-фальшивомонетників
Фото: ОГП
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Прокуратура України домоглася екстрадиції до країни двох громадян Азербайджану та Грузії, які підозрюються у створенні каналу постачання і збуту підроблених доларів США. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, зловмисники діяли у складі злочинної групи, яка переправляла фальшиві купюри через тимчасово окупований Крим до материкової частини України. Продаж здійснювався через спеціально створений Telegram-канал, а доставлення - через поштові відділення та особисто. Вартість фальшивих доларів становила 50–60% від їх номіналу.

У серпні 2021 року, після чергового збуту підробленої валюти, підозрюваних викрили. Їм повідомлено про підозру.

«З метою уникнення відповідальності вони втекли за кордон і були оголошені в міжнародний розшук. Після розгляду екстрадиційного запиту німецькі органи передали підозрюваних українським правоохоронцям», - заявили у ОГП.

Наразі обом обрано запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави.

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ОГП прокуратура Німеччина Україна

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