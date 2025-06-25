З Німеччини до України екстрадували двох іноземців-фальшивомонетників

Зловмисники діяли у складі злочинної групи, яка переправляла фальшиві купюри через тимчасово окупований Крим до материкової частини України.

Фото: ОГП

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прокуратура України домоглася екстрадиції до країни двох громадян Азербайджану та Грузії, які підозрюються у створенні каналу постачання і збуту підроблених доларів США. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, зловмисники діяли у складі злочинної групи, яка переправляла фальшиві купюри через тимчасово окупований Крим до материкової частини України. Продаж здійснювався через спеціально створений Telegram-канал, а доставлення - через поштові відділення та особисто. Вартість фальшивих доларів становила 50–60% від їх номіналу.

У серпні 2021 року, після чергового збуту підробленої валюти, підозрюваних викрили. Їм повідомлено про підозру.

«З метою уникнення відповідальності вони втекли за кордон і були оголошені в міжнародний розшук. Після розгляду екстрадиційного запиту німецькі органи передали підозрюваних українським правоохоронцям», - заявили у ОГП.

Наразі обом обрано запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.