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ГНС вдвое сократила блокировку накладных и рисковых предприятий

21:55, 3 июля 2025
Заблокированных накладных стало меньше, рисковых предприятий – вдвое.
ГНС вдвое сократила блокировку накладных и рисковых предприятий
Фото: tax.gov.ua
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Государственная налоговая служба Украины в 2025 году сократила количество заблокированных налоговых накладных до 0,36% и уменьшила число рисковых предприятий с 27 до 13 тысяч, сообщила и.о. председателя ГНС Леся Карнаух во время встречи с представителями 50 бизнес-ассоциаций, пишет пресс-служба ведомства.

Карнаух отметила, что Министерство финансов одобрило предложения ГНС к постановлению №1165, которые упрощают регистрацию накладных, повышают эффективность автоматизированного мониторинга и уменьшают административное давление. Проект изменений обнародован для обратной связи от бизнеса.

«Минфин согласовал наши предложения, которые мы передали в апреле. Это позволит системно уменьшать количество блокировки налоговых накладных, упростить процедуру регистрации, повысить эффективность автоматизированного мониторинга, минимизировать административное давление. Уже обнародовали этот проект документа, чтобы иметь фидбек от бизнеса», - добавила она.

Что касается судебных решений, ГНС выполняет все решения, вступившие в законную силу, исправляя собственные ошибки. В то же время Карнаух подчеркнула, что налоговая служба будет отстаивать интересы государства в спорных случаях и призвала налогоплательщиков соблюдать судебные решения без затягиваний.

ГНС также работает над введением досудебной медиации для разрешения споров без судебного бремени. Кроме того, Карнаух поручила провести аудит всех процессов администрирования, чтобы устранить лишние требования, которые не регулируются законодательством, и упростить взаимодействие с бизнесом.

И.о. председателя ГНС подчеркнула важность диалога с бизнес-сообществом в регионах.

«Поручила всем структурным подразделениям центрального аппарата и регионам провести аудит всех процессов администрирования, которые регулируются нашими приказами или базируются исключительно »на устоявшейся практике». Где есть возможность упрощения - делаем это. Потому что если требуем от плательщиков подавать ту или иную бумажку, которая ничем не регламентируется, - давайте не тратить ни свое время, ни плательщиков», - отметила она.

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налоговая ГНС

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