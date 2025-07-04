Комбинированный удар РФ по Киеву – обнародовали фото последствий атаки

В результате атаки пострадали жилые дома, образовательная, медицинская и транспортная инфраструктура.

Фото: radiosvoboda.org

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в ночь на 4 июля РФ нанесла массированный удар по Киеву.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что всего противник атаковал Украину 550 средствами воздушного нападения — 539 БпЛА и ракетами.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщал, что в результате атаки пострадали жилые дома, образовательная, медицинская, транспортная инфраструктура.

Мэтр столицы Виталий Кличко заявил, что в общей сложности от вражеского удара пострадали 23 жителя города.

Позже издания «Радио Свобода» и Киев 24 обнародовали фото последствий атаки.

Фото: Фото: radiosvoboda.org

Фото: kyiv24.news

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.