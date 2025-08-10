Практика судов
На Закарпатье разоблачили мошенников, которые продавали несуществующие детали к дронам

12:50, 10 августа 2025
Четверо ужгородцев обманули волонтеров.
Ілюстративне фото, джерело - Getty Images
На Закарпатье сообщили о подозрении четырем злоумышленникам, которые продавали несуществующие комплектующие к дронам и обманули волонтеров. Об этом сообщает полиция региона.

В частности, правоохранители разоблачили группу лиц, причастных к мошеннической схеме, в результате которой финансовый ущерб понесли шесть волонтеров из разных регионов страны.

Установлено, что трое жителей Ужгорода и их сообщница разработали схему, по которой выманили у представителей волонтерских организаций более 1,1 миллиона гривен.

Фигуранты в социальных сетях находили объявления о закупке комплектующих к беспилотным летательным аппаратам. Затем они связывались с авторами объявлений и предлагали приобрести этот товар по выгодной цене.

Потерпевших злоумышленники убеждали, что располагают всеми необходимыми комплектующими, а в переписке отправляли волонтерам подробное описание несуществующего товара вместе с фотографиями.

Кроме того, для большей убедительности фигуранты заранее регистрировали ФЛП, и именно их реквизиты отправляли заказчикам для перевода оплаты. После получения денег злоумышленники пропадали, так и не отправив заказчикам ни одного товара. По такой схеме они незаконно завладели более чем 1,1 миллиона гривен.

Следователи сообщили злоумышленникам о подозрении по ч. 2, 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество, совершенное повторно, либо по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения, что причинило значительный ущерб потерпевшему.

Согласно санкции статьи, за содеянное фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы. Следствие по делу продолжается.

мошенник Закарпатье волонтеры

Осужденный за уклонение от призыва просил применить к нему институт освобождения от отбывания наказания для прохождения военной службы – что решил Верховный Суд

Осужденный за уклонение от призыва выразил желание проходить военную службу, однако не мог его реализовать, поскольку считался призванным по мобилизации и не мог быть призван еще раз на военную службу по контракту.

Депутаты от «Слуги народа» внесли законопроект об увольнении министров из Кабмина по результатам интерпелляции

Главы ряда комитетов Верховной Рады внесли законопроект, которым предлагается увольнять чиновников по инициативе парламента вследствие неудовлетворительной работы

Депутаты предлагают создать Лигу сдерживания деструктивной деятельности в киберпространстве

Высшим органом управления Лиги предлагается определить съезд специалистов по реагированию на инциденты кибербезопасности, на котором, в частности, утверждать положение о членских взносах, установление размера членских взносов и других платежей членов Лиги.

Высший совет правосудия утвердил Коммуникационную стратегию на 2025-2029 годы, но кто и как будет ее воплощать в жизнь, не ясно

Без понимания, кто, когда и за какие деньги будет реализовывать Коммуникационную стратегию ВСП, Стратегия может остаться лишь очередной декларацией о намерениях.

Позиция Верховного Суда о необратимости незаконной мобилизации не означает, что ее нужно применять во всех делах – суд отменил приказ ТЦК о призыве забронированного и обязал воинскую часть исключить его из списков личного состава

Апелляционный административный суд пояснил, что забронированного мужчину, который был призван в результате противоправного приказа ТЦК, можно уволить с военной службы, а позиция Верховного Суда о необратимости незаконной мобилизации не является позицией по образцовому делу, то есть не должна применяться во всех случаях.

