На Закарпатье разоблачили мошенников, которые продавали несуществующие детали к дронам

Четверо ужгородцев обманули волонтеров.

Ілюстративне фото, джерело - Getty Images

На Закарпатье сообщили о подозрении четырем злоумышленникам, которые продавали несуществующие комплектующие к дронам и обманули волонтеров. Об этом сообщает полиция региона.

В частности, правоохранители разоблачили группу лиц, причастных к мошеннической схеме, в результате которой финансовый ущерб понесли шесть волонтеров из разных регионов страны.

Установлено, что трое жителей Ужгорода и их сообщница разработали схему, по которой выманили у представителей волонтерских организаций более 1,1 миллиона гривен.

Фигуранты в социальных сетях находили объявления о закупке комплектующих к беспилотным летательным аппаратам. Затем они связывались с авторами объявлений и предлагали приобрести этот товар по выгодной цене.

Потерпевших злоумышленники убеждали, что располагают всеми необходимыми комплектующими, а в переписке отправляли волонтерам подробное описание несуществующего товара вместе с фотографиями.

Кроме того, для большей убедительности фигуранты заранее регистрировали ФЛП, и именно их реквизиты отправляли заказчикам для перевода оплаты. После получения денег злоумышленники пропадали, так и не отправив заказчикам ни одного товара. По такой схеме они незаконно завладели более чем 1,1 миллиона гривен.

Следователи сообщили злоумышленникам о подозрении по ч. 2, 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество, совершенное повторно, либо по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения, что причинило значительный ущерб потерпевшему.

Согласно санкции статьи, за содеянное фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы. Следствие по делу продолжается.

