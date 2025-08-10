Практика судів
На Закарпатті викрили шахраїв, які продавали неіснуючі деталі до дронів

12:50, 10 серпня 2025
Четверо ужгородців ошукали волонтерів.
На Закарпатті викрили шахраїв, які продавали неіснуючі деталі до дронів
Ілюстративне фото, джерело - Getty Images
На Закарпатті повідомлено про підозру чотирьом зловмисникам, які продавали неіснуючі комплектуючі до дронів та ошукали волонтерів. Про це повідомляє поліція регіону.

Зокрема, правоохоронці викрили групу осіб, причетних до шахрайської схеми, через яку фінансових збитків зазнали шестеро волонтерів з різних куточків країни.

Встановлено, що троє мешканців Ужгорода та їх спільниця розробили схему, за якою виманили у представників волонтерських організацій понад 1,1 мільйона гривень.

Фігуранти у соціальних мережах підшукували оголошення про закупівлю комплектуючих до безпілотних літальних апаратів. У подальшому контактували з авторами оголошень та пропонували у них придбати цей товар за вигідною ціною.

Потерпілих зловмисники запевняли, що володіють усіма необхідними комплектуючими, а під час переписки надсилали волонтерам докладний опис неіснуючого товару разом із фотографіями.

Крім цього, для більшої переконливості фігуранти заздалегідь зареєстрували ФОПів, і саме їх реквізити надсилали замовникам для перерахунку оплати, а після її отримання — зі зв’язку фігуранти зникали, так і не надіславши замовникам  жодного товару. За такою схемою вони незаконно заволоділи понад 1,1 мільйона гривень.

Слідчі повідомили зловмисникам про підозру за ч. 2, 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, тобто шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного  стану, що завдало значної шкоди потерпілому.

Згідно санкції статті, за скоєне фігурантам загрожує до п’яти років позбавлення волі. Слідство у справі триває.

шахрай Закарпаття волонтери

