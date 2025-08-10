В Одесской области взорвалась мина на людном пляже, три человека погибли, — полиция

Из-за взрыва на пляже в Одесской области погибли 3 человека, их личности устанавливаются, подтвердили в областной полиции.

Предварительно установлено, что во время купания в результате двух взрывов неизвестных предметов погибли трое отдыхающих — женщина и двое мужчин.

Происшествие произошло в одном из населенных пунктов Каролино-Бугазской громады Белгород-Днестровского района.

Сейчас на месте работают следственно-оперативные группы территориального подразделения полиции, специалисты управления взрывотехнической службы ГУНП в Одесской области и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Устанавливаются полные обстоятельства трагедии и решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

Полиция призывает жителей и гостей Одесской области строго соблюдать правила режима военного положения: не выходить на пляжи Черноморского побережья региона, доступ к которым запрещен. Не пренебрегайте мерами безопасности и отдыхайте только на тех пляжах, которые разрешены для посещения.

Напомним, что 7 июня в Затоке во время купания в море в результате взрыва мины погибли двое мужчин.

