На Одещині вибухнула міна на людному пляжі, троє людей загинули, — поліція

Внаслідок двох вибухів у морі біля пляжу на Одещині загинули троє відпочивальників.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Через вибух на пляжі Одещини загинуло 3 людей, їхні особи встановлюються, підтвердили в поліції області.

Попередньо встановлено, що під час купання в результаті двох вибухів невідомих предметів загинули троє відпочивальників – жінка та двоє чоловіків.

Події сталися в одному з населених пунктів Кароліно-Бугазької громади Білгород-Дністровського району.

Наразі там працюють слідчо-оперативні групи територіального підрозділу поліції, фахівці управління вибухотехнічної служби ГУНП в Одеській області та співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Встановлюються повні обставини трагічних подій та вирішується питання щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок».

Поліцейські закликають жителів та гостей Одещини суворо дотримуватися правил режиму воєнного стану: не виходити на пляжні ділянки Чорноморського узбережжя Одещини, доступ до яких заборонено. Не нехтуйте заходами безпеки і відпочивайте лише на тих пляжах, які дозволені для відвідувань.

Додамо, що 7 червня в Затоці під час купання у морі в результаті вибуху міни загинули двоє чоловіків.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.