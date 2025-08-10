Практика судов
Именно Россия должна сделать шаги для окончания войны, которую она сама же и начала — Зеленский

14:03, 10 августа 2025
Владимир Зеленский заявил, что Швеция, как и все страны Северной Европы, четко поддерживает необходимость скорейшего, честного и надежного окончания войны и действенного давления на Россию.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел разговор с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

«Поблагодарил за очень ощутимую оборонную поддержку. Швеция в этом году направила 4 млрд долларов на помощь нашей защите», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что проинформировал о ситуации на поле боя, очень детально обсудили дипломатическую ситуацию. Швеция, как и все страны Северной Европы, четко поддерживает необходимость скорейшего, честного и надежного окончания войны и действенного давления на Россию.

«Именно Россия должна сделать шаги для окончания войны, которую она сама же и начала. Будем и дальше координироваться со Швецией и другими партнерами для укрепления наших позиций», — заявил Зеленский.

Также во время разговора обсудили возможные форматы встреч и договорились с Ульфом осуществить соответствующие визиты в ближайшее время.

«Также обсудили наше сотрудничество в развитии украинской военной авиации. Определяем сейчас, на каких боевых платформах будет работать наш авиационный флот на следующих этапах. Договорились, что наши команды — Украины и Швеции — предметно проработают этот вопрос», — добавил он.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что ключевой элемент завершения войны — территориальные вопросы. «Должна быть уступка со стороны россиян и со стороны украинцев, это сложно. Украинцы заплатили огромную цену в этой войне», — указал он.

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что сейчас существует возможность достичь мирной договоренности между Украиной и Россией.

Трамп заявил, что встретится с Путиным 15 августа на Аляске, добавив: «Это сложно. Будет определенный обмен территориями на благо обеих сторон, но мы еще будем это обсуждать».

Высокопоставленный европейский дипломат объяснил готовность Путина встретиться с Трампом совместным давлением со стороны Вашингтона и союзников, но подчеркнул, что это «не означает заключения соглашения или перемирия».

В то же время Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не «подарит» свои территории России в рамках возможных договоренностей о прекращении огня.

