Практика судов
  1. В Украине

Россияне ударили КАБом по автовокзалу в Запорожье, есть пострадавшие — фото

19:09, 10 августа 2025
В результате вражеской атаки пострадало 8 человек.
Россияне ударили КАБом по автовокзалу в Запорожье, есть пострадавшие — фото
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Запорожье российские оккупанты нанесли удар управляемой авиационной бомбой по объекту транспортной инфраструктуры. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

«Восемь пострадавших, один из них — в тяжелом состоянии — такие предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье. Состояние четырех человек медики оценивают как средней тяжести», — сказал он.

Сейчас всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

По словам Ивана Федорова, спасательная операция продолжается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Запорожье война обстрел

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Участникам боевых действий предложат устраиваться в госсектор на должности без конкурса — Третьякова

Галина Третьякова рассказала о подготовке законопроекта, которым предлагается убрать собеседования для УБД, а до возобновления конкурсов на госслужбу — устраивать их в госсектор автоматически.

В парламенте предлагают изменить основания для неотложных обысков без санкции суда

Депутаты предлагают изменить основания для обысков без определения суда и предусмотреть, что изъятые вещи и документы подлежат немедленному возврату, если следственный судья не легализует этот обыск постфактум.

Даниил Гетманцев заявил, что нужно отменить спецпенсии и провести пенсионную реформу

Ранее Гетманцев заявлял о необходимости отменить «спецпенсии» для судей и призывал поддержать законопроект об отмене спецпенсий для прокуроров.

Аудит полномочий Государственной судебной администрации запланирован на 2026 год – Высший совет правосудия

Для Высшего совета правосудия, ВККС и Совета судей Украины функциональный аудит запланирован на 2027 год.

Осмотр информации с мобильного телефона, полученного в результате законного обыска, не требует санкции суда на временный доступ к вещам и документам – Верховный Суд

Следственный судья отказал в ходатайстве следователя о предоставлении временного доступа, поскольку следователь не указал, каким лицам принадлежат вещи и документы, доступ к которым он просит предоставить – Верховный Суд объяснил, имел ли право следователь проводить осмотр мобильного без предварительного разрешения следственного судьи.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Мазурок
    Оксана Мазурок
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Роман Борисюк
    Роман Борисюк
    суддя Житомирського апеляційного суду
  • Анна Шевченко
    Анна Шевченко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Лариса Мар’єнко
    Лариса Мар’єнко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду