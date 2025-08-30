В Николаеве судили мужчину, который воевал против ВСУ в Херсонской области

Житель Евпатории получил 15 лет заключения.

В Центральном районном суде Николаева вынесен приговор 40-летнему жителю Евпатории, служившему в рядах российских военных формирований. Мужчина признан виновным в государственной измене, сообщает пресс-служба суда.

Следствием установлено, что после оккупации Крыма мужчина остался проживать в Евпатории, получил гражданство РФ и, не сообщив украинским органам, подписал контракт с вооруженными силами России. Он проходил службу в бригаде морской пехоты, расположенной во временно оккупированном Севастополе.

В составе своего подразделения обвиняемый находился на позициях в Херсонской и Запорожской областях, где охранял объекты и удерживал оборонительные рубежи оккупационных войск. Во время боев в Каховском районе был захвачен украинскими военными.

На суде мужчина признал вину полностью, заявил, что раскаивается и утверждал, что ни разу не применял оружие против ВСУ.

Суд признал вину доказанной и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

