У Миколаєві судили чоловіка, який воював проти ЗСУ на Херсонщині

Мешканець Євпаторії отримав 15 років ув’язнення.

У Центральному районному суді Миколаєва винесено вирок 40-річному мешканцю Євпаторії, який служив у лавах російських військових формувань. Чоловіка визнано винним у державній зраді, повідомляє пресслужба суду.

Слідством встановлено, що після окупації Криму чоловік залишився проживати в Євпаторії, отримав громадянство РФ та, не повідомивши українські органи, підписав контракт із збройними силами Росії. Він проходив службу у бригаді морської піхоти, розміщеній у тимчасово окупованому Севастополі.

У складі свого підрозділу обвинувачений перебував на позиціях у Херсонській та Запорізькій областях, де охороняв об’єкти та утримував оборонні рубежі окупаційних військ. Під час боїв у Каховському районі був захоплений у полон українськими військовими.

На суді чоловік визнав провину повністю, заявив, що розкаюється, та стверджував, що жодного разу не застосовував зброю проти ЗСУ.

Суд визнав провину доведеною та призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

