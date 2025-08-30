Практика судов
Шмыгаль обсудил с Тиммермансом оборонные потребности Украины и сотрудничество с Нидерландами

21:52, 30 августа 2025
Стороны сосредоточились на вооружении, индустриальных проектах и поддержке раненых воинов.
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел встречу с лидером Альянса зеленых и лейбористов в Палате представителей Нидерландов Франсом Тиммермансом, во время которой обсудили ключевые оборонные приоритеты Украины и углубление сотрудничества между странами. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

«Господин Тиммерманс – верный друг Украины, который доказал это во время работы на посту вице-президента Европейской комиссии. Поблагодарил его за личное лидерство в вопросе помощи Украине, а также Нидерландам – за всестороннюю поддержку наших воинов», – отметил Шмыгаль.

Министр высоко оценил вклад Нидерландов в инициативу PURL, которая обеспечивает Силы обороны Украины критически важными образцами американского вооружения. Во время переговоров стороны уделили внимание перспективам привлечения украинского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) к масштабным индустриальным проектам через механизм SAFE.

Шмыгаль проинформировал Тиммерманса о приоритетах Украины в сфере вооружения и финансирования. В частности, речь шла об углублении индустриального сотрудничества между Украиной и Нидерландами в рамках проектов Build in Ukraine и Build with Ukraine, направленных на развитие оборонного сектора.

Кроме того, министр обороны подчеркнул важность поиска механизмов использования замороженных российских активов для поддержки Украины. «Также говорили о том, как Нидерланды могут помочь в восстановлении наших раненых воинов и тех, кто вернулся из плена. Спасибо за этот визит, солидарность и последовательную поддержку Украины», – подытожил Денис Шмыгаль.

