Шмигаль обговорив із Тіммермансом оборонні потреби України та співпрацю з Нідерландами

21:52, 30 серпня 2025
Сторони зосередилися на озброєнні, індустріальних проектах і підтримці поранених воїнів.
Міністр оборони України Денис Шмигаль провів зустріч із лідером Альянсу зелених та лейбористів у Палаті представників Нідерландів Франсом Тіммермансом, під час якої обговорили ключові оборонні пріоритети України та поглиблення співпраці між країнами. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

«Пан Тіммерманс – вірний друг України, що довів це під час роботи на посаді віце-президента Європейської комісії. Подякував йому за особисте лідерство у питанні допомоги Україні, а також Нідерландам – за всебічну підтримку наших воїнів», – зазначив Шмигаль.

Міністр високо оцінив внесок Нідерландів в ініціативу PURL, яка забезпечує Сили оборони України критично важливими зразками американського озброєння. Під час переговорів сторони приділили увагу перспективам залучення українського оборонно-промислового комплексу (ОПК) до масштабних індустріальних проектів через механізм SAFE.

Шмигаль поінформував Тіммерманса про пріоритети України у сфері озброєння та фінансування. Зокрема, йшлося про поглиблення індустріальної співпраці між Україною та Нідерландами в рамках проєктів Build in Ukraine та Build with Ukraine, спрямованих на розвиток оборонного сектору.

Крім того, міністр оборони наголосив на важливості пошуку механізмів використання заморожених російських активів для підтримки України. «Також говорили про те, як Нідерланди можуть допомогти у відновленні наших поранених воїнів та тих, хто повернувся з полону. Дякую за цей візит, солідарність і послідовну підтримку України», – підсумував Денис Шмигаль.

