Во Львове полицейские раскрыли детали ситуации в торговом центре, где произошел конфликт мужчин

Как известно, во Львове правоохранители задержали мужчину, который устроил конфликт в торговом центре.
Позже в полиции рассказали детали инцидента.
«Сегодня, 10 августа, около 18:00 на спецлинию 102 поступило сообщение о конфликте между двумя мужчинами, который произошел в одном из супермаркетов на проспекте Черновола», — заявили в полиции.
На месте происшествия полицейские обнаружили мужчину, который устроил конфликт с охранником супермаркета.
Полицейские задержали нападавшего. Личность задержанного установлена — им оказался 36-летний житель Запорожской области.
«Запрещенных вещей и предметов при себе он не имел.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос правовой квалификации», — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Черкассах неизвестный мужчина устроил стрельбу в заведении общественного питания в центре города.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.