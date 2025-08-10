Во Львове полицейские раскрыли детали ситуации в торговом центре, где произошел конфликт мужчин

Правоохранители задержали мужчину, который устроил конфликт с охранником супермаркета.

Как известно, во Львове правоохранители задержали мужчину, который устроил конфликт в торговом центре.

Позже в полиции рассказали детали инцидента.

«Сегодня, 10 августа, около 18:00 на спецлинию 102 поступило сообщение о конфликте между двумя мужчинами, который произошел в одном из супермаркетов на проспекте Черновола», — заявили в полиции.

На месте происшествия полицейские обнаружили мужчину, который устроил конфликт с охранником супермаркета.

Полицейские задержали нападавшего. Личность задержанного установлена — им оказался 36-летний житель Запорожской области.

«Запрещенных вещей и предметов при себе он не имел.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос правовой квалификации», — заявили в ведомстве.

