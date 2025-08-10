У Львові поліцейські розкрили деталі ситуації у торговому центрі, де стався конфлікт чоловіків

Правоохоронці затримали чоловіка, який вчинив конфлікт з охоронцем супермаркету.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як відомо, у Львові правоохоронці затримали чоловіка, який вчинив конфлікт в торговому центрі.

Згодом у поліції розповіли деталі інциденту.

«Сьогодні, 10 серпня, близько 18:00 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про конфлікт між двома чоловіками, що стався в одному з супермаркетів на проспекті Чорновола, - заявили у поліції.

На місці події поліцейські виявили чоловіка, який вчинив конфлікт з охоронцем супермаркету.

Поліцейські затримали нападника. Особу затриманого встановлено - ним виявився 36-річний мешканець Запорізької області.

«Заборонених речей та предметів він при собі не мав.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання правової кваліфікації», - заявили у відомстві.

Раніше ми писали, що у Черкасах невідомий чоловік влаштував стрілянину у закладі харчування у центрі міста.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.