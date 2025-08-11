На войне погиб художник Давид Чичкан

На фронте погиб украинский художник Давид Чичкан.
Как сообщили его собратья, он получил ранения, отражая штурм российской пехоты в Запорожском направлении 8 августа. На следующее утро его сердце остановилось.
Давиду Чичкану было 39 лет. Он происходит из художественной семьи. Давид Чичкан – сын художника Ильи Чичкана, пранук украинского советского художника-соцреалиста Леонида Чичкана и внук художника Аркадия Чичкана.
Свою творческую деятельность он начал в начале 2000-х годов.
