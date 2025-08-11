На войне погиб художник Давид Чичкан

Украинский художник Давид Чичкан погиб в Запорожском направлении.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На фронте погиб украинский художник Давид Чичкан.

Как сообщили его собратья, он получил ранения, отражая штурм российской пехоты в Запорожском направлении 8 августа. На следующее утро его сердце остановилось.

Давиду Чичкану было 39 лет. Он происходит из художественной семьи. Давид Чичкан – сын художника Ильи Чичкана, пранук украинского советского художника-соцреалиста Леонида Чичкана и внук художника Аркадия Чичкана.

Свою творческую деятельность он начал в начале 2000-х годов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.