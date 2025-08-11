На війні загинув художник Давид Чичкан

Український художник Давид Чичкан загинув на Запорізькому напрямку.

На фронті загинув український художник Давид Чичкан.

Як повідомили його побратими, він отримав поранення, відбиваючи штурм російської піхоти на Запорізькому напрямку 8 серпня. Наступного ранку його серце зупинилося.

Давиду Чичкану було 39 років. Він походить з мистецької родини. Давид Чичкан - син художника Іллі Чичкана, праонук українського радянського художника-соцреаліста Леоніда Чичкана та онук художника Аркадія Чичкана.

Свою творчу діяльність він розпочав на початку 2000-х років.

