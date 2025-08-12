Практика судов
  1. В Украине

Во Львовской области предпринимателя подозревают в присвоении 700 тысяч гривен на ремонте бронетехники

14:27, 12 августа 2025
В преступной схеме было задействовано и должностное лицо Минобороны.
Во Львовской области предпринимателя подозревают в присвоении 700 тысяч гривен на ремонте бронетехники
Иллюстративные фото, источник - defence-ua.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львовской области правоохранители сообщили о подозрении предпринимателю, который завладел бюджетными средствами на сумму почти 700 тысяч гривен. Об этом сообщает полиция региона.

Установлено, что 57-летний директор частного предприятия из Ивано-Франковской области нажился на ремонте бронетранспортеров. За содеянное ему грозит наказание — лишение свободы сроком до восьми лет.

Как известно, накануне полицейские Львовщины разоблачили и должностное лицо Минобороны, которое было задействовано в этой схеме и своими действиями нанесло государству ущерб на сумму более 5,4 млн гривен.

Установлено, что в 2023 году между одним из обществ с ограниченной ответственностью и Министерством обороны Украины было подписано соглашение о ремонте бронетранспортеров, которые использовались для выполнения задач в зоне боевых действий.

Несмотря на то, что фирма-подрядчик не полностью выполнила ремонтные работы, директор внес в акты выполненных работ ложные сведения о полном выполнении взятых на себя обязательств.

В ходе досудебного расследования инженерно-техническая судебная экспертиза подтвердила, что бронетехника по-прежнему находится в неисправном состоянии.

Таким образом злоумышленник завладел бюджетными средствами на сумму почти 700 тысяч гривен.

Следователи, под процессуальным руководством Львовской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона, сообщили ему о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.2 ст.366 (Служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей, — лишение свободы сроком до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Досудебное расследование продолжается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция полиция деньги ВСУ армия оборона подозреваемый Минобороны

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Комитет рекомендовал принять законопроект о повышении оклада судьям местных судов до 90 тысяч гривен за основу — Денис Маслов

Судьям местных судов могут повысить должностной оклад до 90 тысяч гривен.

Профессия судьи становится все более женской – почти 55% судей являются женщинами

Наибольший гендерный дисбаланс наблюдается в судах первой инстанции.

Апелляционный админсуд в Киеве запретил ТЦК призывать мужчину с отсрочкой в порядке обеспечения иска

Шестой апелляционный админсуд для предотвращения призыва мужчины с отсрочкой решил принять меры по обеспечению иска и запретил ТЦК его призывать, ссылаясь на позицию Верховного Суда о необратимости незаконной мобилизации.

Совет адвокатов выбрал Алексея Шевчука, Анну Колесник и Оксану Каденко кандидатами в Конкурсную комиссию по отбору членов ВККС

В дальнейшем Высший совет правосудия будет выбирать одного члена в состав Конкурсной комиссии по отбору ВККС из трех предложенных САУ кандидатов – Алексея Шевчука, Анны Колесник и Оксаны Каденко.

«Копипаста» из старого отмененного приговора не предусмотрена УПК как способ исследования судом доказательств — Верховный Суд

Верховный Суд отметил, что в УПК нет такого способа исследования судом доказательств, как импорт содержательной составляющей показаний свидетелей, экспертов и специалиста из текста предыдущего, ранее отмененного приговора, и их отражение в тексте нового приговора.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тетяна Скочок
    Тетяна Скочок
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва