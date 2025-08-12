Во Львовской области предпринимателя подозревают в присвоении 700 тысяч гривен на ремонте бронетехники

В преступной схеме было задействовано и должностное лицо Минобороны.

Во Львовской области правоохранители сообщили о подозрении предпринимателю, который завладел бюджетными средствами на сумму почти 700 тысяч гривен. Об этом сообщает полиция региона.

Установлено, что 57-летний директор частного предприятия из Ивано-Франковской области нажился на ремонте бронетранспортеров. За содеянное ему грозит наказание — лишение свободы сроком до восьми лет.

Как известно, накануне полицейские Львовщины разоблачили и должностное лицо Минобороны, которое было задействовано в этой схеме и своими действиями нанесло государству ущерб на сумму более 5,4 млн гривен.

Установлено, что в 2023 году между одним из обществ с ограниченной ответственностью и Министерством обороны Украины было подписано соглашение о ремонте бронетранспортеров, которые использовались для выполнения задач в зоне боевых действий.

Несмотря на то, что фирма-подрядчик не полностью выполнила ремонтные работы, директор внес в акты выполненных работ ложные сведения о полном выполнении взятых на себя обязательств.

В ходе досудебного расследования инженерно-техническая судебная экспертиза подтвердила, что бронетехника по-прежнему находится в неисправном состоянии.

Таким образом злоумышленник завладел бюджетными средствами на сумму почти 700 тысяч гривен.

Следователи, под процессуальным руководством Львовской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона, сообщили ему о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.2 ст.366 (Служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей, — лишение свободы сроком до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Досудебное расследование продолжается.

