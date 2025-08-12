На Львівщині підприємця підозрюють у привласненні 700 тисяч гривень на ремонті бронетехніки

У злочинній схемі був задіяний і посадовець Міноборони.

На Львівщині правоохоронці повідомили про підозру підприємцю, який заволодів бюджетними коштами на суму майже 700 тисяч гривень. Про це повідомляє поліція регіону.

Встановлено, що 57-річний директор приватного підприємства з Івано-Франківської області нажився на ремонті бронетранспортерів. За скоєне йому загрожує покарання – позбавлення волі на строк до восьми років.

Як відомо, напередодні поліцейські Львівщини викрили і посадовця Міноборони, який був задіяний у цій схемі та своїми діями завдав державі збитків на суму понад 5,4 млн гривень.

Встановлено, що у 2023 році між одним із товариств з обмеженою відповідальністю та Міністерством оборони України було підписано угоду щодо ремонту бронетранспортерів, які використовувались для виконання завдань у зоні бойових дій.

Незважаючи на те, що фірма-підрядник не повністю виконала ремонтні роботи, директор вніс до актів виконаних робіт неправдиві відомості про повне виконання взятих на себе зобов’язань.

Під час досудового розслідування інженерно-технічна судова експертиза підтвердила, що бронетехніка і далі перебуває у несправному стані.

Таким чином зловмисник заволодів бюджетними коштами на суму майже 700 тисяч гривень.

Слідчі, за процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, повідомили йому про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч.2 ст.366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває.

