Зеленский анонсировал изменения в процедуре награждения военнослужащих

Владимир Зеленский заявил, что поручил максимально сократить процедуры, убрать лишние согласования и бюрократию, будут модернизированы документы о награде.

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 11 августа провел Ставку, во время которой обсудили ряд вопросов.

Глава государства подчеркнул, что пикапы, квадроциклы и другую технику теперь можно будет закупать за средства прямого финансирования боевым бригадам.

«Это будет работать так же, как средства бригадам на закупку беспилотников. Обеспечиваем возможность покупки не только новых пикапов, но и тех, что уже были в использовании. Это именно то, о чем говорили в каждой бригаде. На неделе чиновники формализуют решение в документах, и чтобы уже в августе появилась эта возможность», — сказал он.

Также Зеленский поручил значительно увеличить финансирование для боевых подразделений.

«Третье — значительно упрощаем и цифровизируем списание имущества. Правительство изменит соответствующие документы, так что будет больше возможностей у командиров корпусов, у командиров бригад. Сокращаем также сроки списания», — сказал он.

Также он подчеркнул, что еще один чувствительный вопрос — относительно процедуры награждения.

«К сожалению, часто бывает так, что время между представлением к награде и ее реальным вручением воину — это несколько месяцев, полгода и даже больше. Поручил максимально сократить процедуры, убрать лишние согласования и бюрократию, будут модернизированы документы о награде. Нужно сделать все современным. Министерство обороны подготовило предложения, как это сделать и что сократить, и уже в ближайшее время будут реализованы изменения. Министр обороны Денис Шмыгаль представит все детали», — добавил Глава государства.

