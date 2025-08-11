Практика судов
  1. В Украине

Зеленский анонсировал изменения в процедуре награждения военнослужащих

16:35, 11 августа 2025
Владимир Зеленский заявил, что поручил максимально сократить процедуры, убрать лишние согласования и бюрократию, будут модернизированы документы о награде.
Зеленский анонсировал изменения в процедуре награждения военнослужащих
Фото: president.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 11 августа провел Ставку, во время которой обсудили ряд вопросов.

Глава государства подчеркнул, что пикапы, квадроциклы и другую технику теперь можно будет закупать за средства прямого финансирования боевым бригадам.

«Это будет работать так же, как средства бригадам на закупку беспилотников. Обеспечиваем возможность покупки не только новых пикапов, но и тех, что уже были в использовании. Это именно то, о чем говорили в каждой бригаде. На неделе чиновники формализуют решение в документах, и чтобы уже в августе появилась эта возможность», — сказал он.

Также Зеленский поручил значительно увеличить финансирование для боевых подразделений.

«Третье — значительно упрощаем и цифровизируем списание имущества. Правительство изменит соответствующие документы, так что будет больше возможностей у командиров корпусов, у командиров бригад. Сокращаем также сроки списания», — сказал он.

Также он подчеркнул, что еще один чувствительный вопрос — относительно процедуры награждения.

«К сожалению, часто бывает так, что время между представлением к награде и ее реальным вручением воину — это несколько месяцев, полгода и даже больше. Поручил максимально сократить процедуры, убрать лишние согласования и бюрократию, будут модернизированы документы о награде. Нужно сделать все современным. Министерство обороны подготовило предложения, как это сделать и что сократить, и уже в ближайшее время будут реализованы изменения. Министр обороны Денис Шмыгаль представит все детали», — добавил Глава государства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВСУ Владимир Зеленский Денис Шмыгаль Минобороны

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В отборе на должности судей местных административных судов осталось 604 кандидата и действующих судьи — список

Хотя минимально необходимый балл набрали почти 1900 кандидатов, к следующему этапу экзамена получили допуск гораздо меньше желающих стать судьями.

Кто сможет стать членами Высшего совета правосудия по квоте Президента: есть 16 претендентов

На две вакантных должности членов Совета правосудия по квоте президента претендуют судьи, ученые, адвокаты, детектив НАБУ и бывшие члены ВККС и КДКП.

Искусственный интеллект не может использоваться для опровержения выводов, сделанных судом — Верховный Суд

Верховный Суд указал, что технология искусственного интеллекта может использоваться только для поддержки и помощи судам и судьям, а не для опровержения выводов, сделанных судом.

Если военнослужащий Сил теробороны ВСУ совершил преступление, не связанное с военной службой, процессуальное руководство может осуществлять не военная прокуратура — Верховный Суд

Осужденный военнослужащий Сил теробороны ВСУ, находясь на территории двора, выстрелил в потерпевшего после замечания, чтобы он не направлял ствол автомата Калашникова в сторону людей.

Минюст предлагает, чтобы госрегистрация прав на основании судебного решения проводилась независимо от местонахождения недвижимости

Регистрационные действия на основании судебных решений будут проводиться как по обращению заявителя, так и на основании судебного решения, поступившего от суда в электронный кабинет субъекта государственной регистрации, нотариуса — Виктор Дубовик перечислил риски законопроекта 13606.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Воробйова
    Ірина Воробйова
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Оксана Метелешко
    Оксана Метелешко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олег Полюхович
    Олег Полюхович
    голова Рівненського апеляційного суду