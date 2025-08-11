Зеленський анонсував зміни у процедурі нагородження військовослужбовців

Володимир Зеленський заявив, що доручив максимально скоротити процедури, прибрати зайві погодження та бюрократію, будуть модернізовані документи про нагороду.

Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 11 серпня провів Ставку, під час якої обговорили низку питань.

Глава держави підкреслив, що пікапи, квадроцикли та іншу техніку тепер можна буде закуповувати за кошти прямого фінансування бойовим бригадам.

«Це працюватиме так само, як кошти бригадам на закупівлю безпілотників. Забезпечуємо можливість купівлі не тільки нових пікапів, але й тих, що вже були у вжитку. Це саме те, що говорили в кожній бригаді. На тижні урядовці формалізують рішення в документах, і щоб уже в серпні зʼявилася ця можливість», - сказав він.

Також Зеленський доручив значно збільшити фінансування для бойових підрозділів.

«Третє – значно спрощуємо та цифровізуємо списання майна. Уряд змінить відповідні документи, тож буде більше можливостей у командирів корпусів, у командирів бригад. Скорочуємо також терміни списання», - сказав він.

Також він підкреслив, що ще одне чутливе питання – щодо процедури нагородження.

«На жаль, часто таке буває, що час між поданням на нагороду та її реальним врученням воїну – це кілька місяців, пів року та навіть більше. Доручив максимально скоротити процедури, прибрати зайві погодження та бюрократію, будуть модернізовані документи про нагороду. Треба зробити все сучасним. Міністерство оборони напрацювало пропозиції, як це зробити та що скоротити, і вже найближчим часом будуть реалізовані зміни. Міністр оборони Денис Шмигаль представить усі деталі», - додав Глава держави.

