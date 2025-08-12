Елена Шуляк анонсировала новые инструменты поддержки бизнеса, пострадавшего от войны

В Верховной Раде анонсировали разработку новых решений для поддержки пострадавшего от войны бизнеса.

Источник фото: getty images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Глава парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства Елена Шуляк заявила, что украинский бизнес переживает чрезвычайно сложный период из-за полномасштабной войны.

По данным CBRE Ukraine, только в Киеве в 2025 году уничтожено около 45 000 кв. м офисных площадей, а с начала войны — 170 000–180 000 кв. м, что составляет почти 8% столичного рынка. Среди последних крупных потерь — разрушенный Винницкий завод GreenCool, который сотрудничал с международными брендами Pepsi, Heineken, Carlsberg, Nestlé.

По словам чиновницы, несмотря на приоритетное финансирование обороны, критической инфраструктуры и жилья, бизнес нельзя оставлять без поддержки.

В настоящее время комитет, который возглавляет Шуляк, собирает предложения от бизнес-ассоциаций и объединений по поддержке предприятий, пострадавших от войны, и готовит создание рабочей группы для разработки законодательных решений.

«Наша цель — сделать эту помощь системной и эффективной», — отметила Шуляк.

Среди инструментов, которые можно применять уже сейчас, депутат назвала налоговые льготы, в частности, освобождение или отсрочку уплаты налогов для отдельных предприятий или территорий, а также региональные программы наподобие киевской «5-7-9» с дополнительной компенсацией процентов по кредитам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.