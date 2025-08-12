Олена Шуляк анонсувала нові інструменти підтримки бізнесу, що постраждав від війни

У Верховній Раді анонсували розробку нових рішень для підтримки бізнесу, який постраждав від війни.

Голова парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування та містобудування Олена Шуляк заявила, що український бізнес переживає надзвичайно складний період через повномасштабну війну.

За даними CBRE Ukraine, лише у Києві у 2025 році знищено близько 45 000 кв. м офісних площ, а з початку війни — 170 000–180 000 кв. м, що становить майже 8% столичного ринку. Серед останніх гучних втрат — зруйнований Вінницький завод GreenCool, який співпрацював із міжнародними брендами Pepsi, Heineken, Carlsberg, Nestlé.

За словами посадовиці, попри пріоритетне фінансування оборони, критичної інфраструктури та житла, бізнес не можна залишати без підтримки.

Наразі комітет, який очолює Шуляк, збирає пропозиції від бізнес-асоціацій та об’єднань щодо підтримки підприємств, що постраждали від війни, та готує створення робочої групи для напрацювання законодавчих рішень.

«Наша ціль — зробити цю допомогу системною та ефективною», — вказала Шуляк.

Наразі серед інструментів, які можна застосувати вже зараз, депутатка назвала податкові пільги, зокрема, звільнення або відтермінування сплати податків для окремих підприємств чи територій, а також регіональні програми на кшталт київської «5-7-9» із додатковою компенсацією відсотків за кредитами.

