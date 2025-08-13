Во Львовской области отправили за решетку дельца, который подделал документы для призывников для пересечения границы

Злоумышленник подделывал отпускные билеты и выписки из приказов воинских частей.

Во Львовской области 32-летний житель Золочевского района предстал перед судом за организацию незаконного переправления лиц через государственную границу. Суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, мужчина, ранее осужденный за преступление в сфере оборота наркотических веществ, на путь исправления не стал.

В декабре 2024 года за 4 000 долларов США фигурант решил организовать незаконное переправление двух «клиентов» через госграницу.

Для этого обвиняемый изготовил на их имена поддельные официальные документы — отпускные билеты и выписки из приказа воинских частей. Согласно этим фиктивным документам, они якобы являлись военнослужащими и направлялись в ежегодный отпуск в Польшу.

Кроме того, мужчина дал подробные инструкции относительно их поведения при прохождении паспортного контроля на пункте пропуска. Также он обеспечил им доступ к мобильному интернет-банкингу действующего военнослужащего, который необходимо было предъявить сотруднику пограничной службы.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей.

