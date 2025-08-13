Практика судов
  1. В Украине

Во Львовской области отправили за решетку дельца, который подделал документы для призывников для пересечения границы

07:54, 13 августа 2025
Злоумышленник подделывал отпускные билеты и выписки из приказов воинских частей.
Во Львовской области отправили за решетку дельца, который подделал документы для призывников для пересечения границы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львовской области 32-летний житель Золочевского района предстал перед судом за организацию незаконного переправления лиц через государственную границу. Суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, мужчина, ранее осужденный за преступление в сфере оборота наркотических веществ, на путь исправления не стал.

В декабре 2024 года за 4 000 долларов США фигурант решил организовать незаконное переправление двух «клиентов» через госграницу.

Для этого обвиняемый изготовил на их имена поддельные официальные документы — отпускные билеты и выписки из приказа воинских частей. Согласно этим фиктивным документам, они якобы являлись военнослужащими и направлялись в ежегодный отпуск в Польшу.

Кроме того, мужчина дал подробные инструкции относительно их поведения при прохождении паспортного контроля на пункте пропуска. Также он обеспечил им доступ к мобильному интернет-банкингу действующего военнослужащего, который необходимо было предъявить сотруднику пограничной службы.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд прокуратура решение суда

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Отечественный ОПК — Great Again» — Минобороны будет вести перечень предприятий Defence City, которые получат 10-летние налоговые и другие льготы

Даниил Гетманцев сообщил, что его комитет рекомендовал принять законы о 10-летних налоговых льготах для предприятий группы Defence City, перечень которых определит Минобороны.

Штрафы для участников судебных процессов будут рассчитываться в штрафных ставках, а не в прожиточных минимумах — комитет рекомендовал принять законопроект

Комитет рекомендовал ввести в ГПК, ХПК и КАСУ штрафные ставки — в процессуальных кодексах отменят привязку к прожиточному минимуму.

Президент Зеленский поручил правительству проработать возможность повторной вступительной кампании в вузы зимой

«Была идея, в частности, зимней вступительной кампании, чтобы не приходилось ждать год, если летом не удалось поступить», — отметил Президент.

Владимир Зеленский поручил правительству снять ограничения на выезд для мужчин до 22 лет

Президент поручил Кабмину проработать разрешение на выезд за границу для мужчин до 22 лет.

Повышение зарплат в аппаратах судов: правовой комитет Рады решил поинтересоваться у Кабмина, что там с установлением коэффициентов

В то же время Президент пока не подписал закон, который позволяет применить коэффициенты для повышения зарплат работникам аппаратов судов в 2025 году.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Карпенко
    Оксана Карпенко
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Елла Сгара
    Елла Сгара
    суддя Східного апеляційного господарського суду