На Львівщині за ґрати відправили ділка, який підробив документи для призовників для перетину кордону

Зловмисник підроблював відпускні квитки та витяги з наказу від військових частин.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Львівщині 32-річний мешканець Золочівського району постав перед судом за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон. Суд йому призначив покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, чоловік, який був раніше засуджений за вчинення злочину у сфері обігу наркотичних речовин, на шлях виправлення не став.

У грудні 2024 року за 4 000 доларів США фігурант вирішив організувати незаконне переправлення двох «клієнтів» через держкордон.

Для цього обвинувачений виготовив на їх імена підроблені офіційні документи – відпускні квитки та витяги з наказу від військових частин. Згідно цих фіктивних документів вони являлись нібито військовослужбовцями та направлялися у щорічну відпустку в Польщу.

Окрім цього, чоловік дав детальні настанови щодо їх поводження при проходженні паспортного контролю на пункті пропуску. Також він забезпечив для них доступ до мобільного інтернет-банкінгу діючого військовослужбовця, який необхідно було надати працівнику прикордонної служби.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.