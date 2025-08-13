Практика судів
На Львівщині за ґрати відправили ділка, який підробив документи для призовників для перетину кордону

07:54, 13 серпня 2025
Зловмисник підроблював відпускні квитки та витяги з наказу від військових частин.
На Львівщині за ґрати відправили ділка, який підробив документи для призовників для перетину кордону
На Львівщині 32-річний мешканець Золочівського району постав перед судом за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон. Суд йому призначив покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, чоловік, який був раніше засуджений за вчинення злочину у сфері обігу наркотичних речовин, на шлях виправлення не став.

У грудні 2024 року за 4 000 доларів США фігурант вирішив організувати незаконне переправлення двох «клієнтів» через держкордон.

Для цього обвинувачений виготовив на їх імена підроблені офіційні документи – відпускні квитки та витяги з наказу від військових частин. Згідно цих фіктивних документів вони являлись нібито військовослужбовцями та направлялися у щорічну відпустку в Польщу.

Окрім цього, чоловік дав детальні настанови щодо їх поводження при проходженні паспортного контролю на пункті пропуску. Також він забезпечив для них доступ до мобільного інтернет-банкінгу діючого військовослужбовця, який необхідно було надати працівнику прикордонної служби.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

