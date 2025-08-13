СБУ сотрудничает с НАБУ по делу детективов, подозреваемых в госизмене, — Василий Малюк

СБУ предоставила НАБУ дополнительные материалы по детективам, задержанным по подозрению в государственной измене.

Служба безопасности Украины не препятствует деятельности Национального антикоррупционного бюро, а в ситуации с детективами, подозреваемыми в государственной измене, есть сотрудничество. Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью телеканалу «Мы–Украина».

Так, СБУ предоставила НАБУ дополнительные материалы в отношении детективов, задержанных по подозрению в государственной измене.

«До этого у нас было проведено ряд реализаций в отношении отдельных сотрудников НАБУ, но я ещё раз подчёркиваю: это не касается всего НАБУ… Руководство НАБУ и отдельные детективы — я с ними провёл не одно совещание на этой неделе. Мы им показали дополнительные материалы, они с полным пониманием относятся, содействуют следствию», — сказал он.

По словам Малюка, сотрудники спецслужбы проводили реализации по преступлениям против основ нацбезопасности в отношении всех Сил обороны.

«И это постоянный процесс, здесь не может быть исключений, ведь если я не буду проводить такие реализации, то в моих действиях уже, извините, будет халатность. Поэтому ребята точно делают свой вывод, а мы дополнительно им помогаем подтянуть контрразведывательную работу внутри органов», — отметил глава СБУ.

«Я с уважением отношусь к руководителям этих правоохранительных структур (НАБУ и САП), и к личному составу, и к детективам НАБУ», — рассказал Малюк.

Он подчеркнул: «Я за конструктив, за совместную работу, я это неоднократно говорил своим коллегам и уверен, что они будут работать только в интересах украинского народа, украинского государства».

