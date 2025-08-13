СБУ співпрацює з НАБУ у справі детективів, підозрюваних у держзраді, — Василь Малюк

СБУ надала НАБУ додаткові матеріали стосовно детективів, затриманих за підозрою у державній зраді.

Служба безпеки України не перешкоджає діяльності Національного антикорупційного бюро, а в ситуації з детективами, підозрюваними у держзраді, є співпраця. Про це заявив голова Служби безпеки України Василь Малюк в інтерв’ю телеканалу «Ми-Україна».

«До цього у нас було проведено ряд реалізацій щодо окремих співробітників НАБУ, але я ще раз підкреслюю: це не стосується всього НАБУ… Керівництво НАБУ, і окремі детективи – я з ними провів не одну нараду на цьому тижні. Ми їм показали додаткові матеріали, вони з повним розумінням ставляться, сприяють слідству», - сказав він.

За словами Малюка, працівники спецслужби проводили реалізації щодо злочинів проти основ нацбезпеки стосовно всіх Сил оборони.

«І це постійний процес, тут не може бути винятку, адже якщо я не буду проводити такі реалізації, то в моїх діях уже, вибачте, буде недбалість. Тому хлопці точно роблять свій висновок, а ми додатково їм допомагаємо підтягнути контррозвідувальну роботу всередині органів», - зазначив голова СБУ.

«Я з повагою відношусь до очільників цих правоохоронних структур (НАБУ і САП), і до особового складу, і до детективів НАБУ», - розказав Малюк.

Він наголосив: «Я за конструктив, за спільну роботу, я це неодноразово сказав своїм колегам і впевнений, що вони будуть працювати лише в інтересах українського народу, української держави».

