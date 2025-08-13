Глава СБУ Малюк раскрыл детали обмена азовцев на подполковника-предателя

Украина обменяла предателя из ССО на пленных бойцов «Азова».

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью телеканалу «Мы-Украина» рассказал, что для разблокирования обмена пленных бойцов полка «Азов» Украина передала России задержанного подполковника Сил специальных операций (ССО), который сотрудничал с Главным разведывательным управлением (ГРУ) Генштаба РФ.

«На одном из обменов, когда долгое время мы не могли вернуть «азовцев», наших побратимов... то мы отдали подполковника ССО, которого в свое время задержали за госизмену. Он работал на ГРУ ГШ. И после этого они отдали нам большое количество «азовцев», – сообщил Малюк.

