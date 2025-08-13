Голова СБУ Малюк розкрив деталі обміну азовців на підполковника-зрадника

Україна обміняла зрадника з ССО на полонених бійців «Азову».

Голова Служби безпеки України Василь Малюк в інтерв’ю телеканалу «Ми-Україна» розповів, що для розблокування обміну полонених бійців полку «Азов» Україна передала Росії затриманого підполковника Сил спеціальних операцій (ССО), який співпрацював із Головним розвідувальним управлінням (ГРУ) Генштабу РФ.

«На одному з обмінів, коли довгий час ми не могли повернути «азовців», наших побратимів… то ми віддали підполковника ССО, якого свого часу затримали за держзраду. Він працював на ГРУ ГШ. І після цього вони віддали нам велику кількість «азовців», – повідомив Малюк.

