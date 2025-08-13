Практика судів
  1. В Україні

Голова СБУ Малюк розкрив деталі обміну азовців на підполковника-зрадника

13:16, 13 серпня 2025
Україна обміняла зрадника з ССО на полонених бійців «Азову».
Голова СБУ Малюк розкрив деталі обміну азовців на підполковника-зрадника
Фото: СБУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова Служби безпеки України Василь Малюк в інтерв’ю телеканалу «Ми-Україна» розповів, що для розблокування обміну полонених бійців полку «Азов» Україна передала Росії затриманого підполковника Сил спеціальних операцій (ССО), який співпрацював із Головним розвідувальним управлінням (ГРУ) Генштабу РФ.

«На одному з обмінів, коли довгий час ми не могли повернути «азовців», наших побратимів… то ми віддали підполковника ССО, якого свого часу затримали за держзраду. Він працював на ГРУ ГШ. І після цього вони віддали нам велику кількість «азовців», – повідомив Малюк.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

СБУ полонені обмін полоненими

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада прокурорів визначилася з кандидатами до Конкурсної комісії з відбору членів ВККС – обидва з Офісу Генпрокурора

Вища рада правосуддя обиратиме серед двох делегованих Радою прокурорів співробітників Офісу Генпрокурора – Володимира Чорного та Альони Конішевської.

Вища рада правосуддя пропонує збільшити оклад суддям апеляційних судів та ВАКС до 121,4 тисяч грн – без врахування доплат

Також ВРП вбачає загрозу у тому, що розмір суддівської винагороди буде залежати від рішень органів виконавчої влади, зокрема Кабміну.

Глибоко непокоїть інформація щодо стрімкого зниження престижу професії судді в Україні – Дмитро Лубінець

Особливе занепокоєння Омбудсмена викликають випадки, коли кандидати у судді на завершальних етапах конкурсу до судів відмовляються від участі, надаючи перевагу посадам державної служби або приватній юридичній практиці.

Законопроекти щодо міжнародних договорів не відкликатимуться автоматично після відставки Кабміну чи припинення повноважень Президента – Олександр Мережко вніс законопроект

Розглянуті у профільному парламентському комітеті законопроекти щодо міжнародних договорів пропонується не визнавати відкликаними внаслідок припинення повноважень Президента чи Кабміну – голова комітету Олександр Мережко зареєстрував законопроект.

«Вітчизняний ОПК – Great Again» – Міноборони вестиме перелік підприємств Defence City, які отримають 10-річні податкові та інші пільги

Данило Гетманцев повідомив, що його комітет рекомендував прийняти закони про 10-річні податкові пільги для підприємств групи Defence City, перелік яких визначить Міноборони.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Карпенко
    Оксана Карпенко
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Елла Сгара
    Елла Сгара
    суддя Східного апеляційного господарського суду