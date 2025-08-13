Практика судов
Настоятель храма УПЦ МП в сговоре с военным ВСУ вербовали украинцев в Запорожье, — СБУ

17:19, 13 августа 2025
Во время проповедей священнослужитель оправдывал нападение РФ, а также искал среди местных жителей поддерживающих пророссийские взгляды.
В Запорожье нейтрализовали агентурную сеть российской военной разведки, действовавшую в Запорожье. По данным следствия, вражеская ячейка координировала настоятель одного из местных храмов УПЦ МП. Об этом сообщает СБУ.

По данным СБУ, клирик подыскивал пророссийски настроенных жителей во время проповедей, в которых оправдывал вооруженную агрессию России. Впоследствии он вербовал потенциальных кандидатов в агентурный аппарат.

Отмечается, что настоятель храма завербовал 41-летнего мобилизованного в местную воинскую часть. По инструкции российской спецслужбы агент передавал данные о дислокации, численности и вооружении украинских войск на Запорожском направлении.

Он также присылал фотокопии документов о развертывании новых формирований ВСУ на передовой.

Расследование установило, что священник и военный координировали свои действия с резидентом от 316-го разведцентра ГРУ РФ. Им оказался бывший правоохранитель из Запорожья, сбежавший на временно оккупированную территорию Украины и начавший работать на Россию.

В ходе обысков у задержанных обнаружили телефоны и компьютерную технику с поличным. В клирике также нашли российский паспорт, боеприпасы к автомату Калашникову и холодное оружие.

Обеим задержанным объявили подозрение по пяти статьям Уголовного кодекса, в том числе по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность).

СБУ Запорожье

