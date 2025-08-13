Настоятель храму УПЦ МП у змові з військовим ЗСУ вербували українців в Запоріжжі, — СБУ

Під час проповідей священнослужитель виправдовував напад РФ, а також шукав серед місцевих жителів тих, хто підтримує проросійські погляди.

Фото: СБУ

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Запоріжжі нейтралізували агентурну мережу російської воєнної розвідки, яка діяла у Запоріжжі. За даними слідства, ворожий осередок координував настоятель одного з місцевих храмів УПЦ МП. Про це повідомляє СБУ.

За даними СБУ, клірик підшукував проросійськи налаштованих мешканців під час проповідей, в яких виправдовував збройну агресію рф. Згодом він вербував потенційних кандидатів до агентурного апарату.

Зазначається, що настоятель храму завербував 41-річного мобілізованого до місцевої військової частини. За інструкцією російської спецслужби, агент передавав дані про дислокацію, чисельність та озброєння українських військ на Запорізькому напрямку.

Він також надсилав фотокопії документів щодо розгортання нових формувань ЗСУ на передовій.

Розслідування встановило, що священник та військовий координували свої дії з резидентом від 316-го розвідцентру ГРУ рф. Ним виявився колишній правоохоронець із Запоріжжя, який втік на тимчасово окуповану територію України і почав працювати на росію.

Під час обшуків у затриманих виявили телефони та комп’ютерну техніку з доказами злочинів. У клірика також знайшли російський паспорт, боєприпаси до автомата Калашникова та холодну зброю.

Обом затриманим оголосили підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу, зокрема за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) та ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.