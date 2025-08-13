Трамп продолжит поставлять оружие Украине через НАТО даже в случае провала переговоров с Путиным, – Axios

Как пишет Axios, даже если переговоры Трамп-Путин не принесут результата, Украина получит поддержку США через НАТО.

Фото: Martijn Beekman

Президент Украины Владимир Зеленский активизирует дипломатические усилия, чтобы повлиять на позицию президента США Дональда Трампа накануне его встречи с Путиным, запланированной на 15 августа в Анкоридже, штат Аляска. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, близкие к переговорам.

Дипломатические усилия: Зеленский активно контактирует с лидерами Европы и других стран, чтобы избежать неблагоприятных решений на саммите. «Никто не знает, чего хочет Трамп от Путина, но мы должны продолжать пытаться повлиять», — отметил украинский чиновник в комментарии Axios. Есть опасения, что Трамп может пойти на уступки жестким требованиям Путина во время личных переговоров.

Ситуация на фронте: За последние 48 часов российские войска осуществили одно из самых быстрых наступлений за год. Зеленский назвал эти продвижения тактическими и заверил, что Вооруженные силы Украины работают над их нейтрализацией. «Армия справится», — заявил он во вторник.

Изменение настроений в Украине: Согласно опросам Gallup и Киевского института социологии, 69% украинцев выступают за скорейшее заключение мирного соглашения, а часть граждан готова рассматривать компромиссные условия, которые ранее поддерживала администрация Трампа

Позиция США: Американские чиновники подчеркивают, что Трамп стремится лично оценить готовность Путина к мирным переговорам. Госсекретарь Марко Рубио отметил: «Президент хочет посмотреть Путину в глаза, чтобы понять, есть ли шанс на успех». В то же время источники в США сообщают, что Трамп «разгневан» на Путина и готов усилить экономическое давление на Россию, если переговоры провалятся. «Мы можем разрушить российскую экономику завтра», – заявил анонимный высокопоставленный чиновник.

«Если риторика Трампа иногда звучит пророссийской – то это потому, что он верит, что подобные месседжи помогут заключить соглашение. Он до сих пор разъярен на Путина. Ему действительно это надоело», – говорится в сообщении.

Военная поддержка: Хотя США продолжают поставлять оружие Украине, Трамп предлагает продавать его через страны НАТО, а не предоставлять напрямую, что может осложнить логистику. Однако американские источники уверяют, что даже в случае неудачи дипломатических усилий поддержка Украины через союзников будет продолжаться. «Трамп сделает все возможное», – добавил один из чиновников.

