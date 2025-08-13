Трамп продовжить постачати зброю Україні через НАТО навіть у разі провалу переговорів з Путіним, – Axios

Як пише Axios, навіть якщо переговори Трамп-Путін не принесуть результату, Україна отримає підтримку США через НАТО.

Президент України Володимир Зеленський активізує дипломатичні зусилля, щоб вплинути на позицію президента США Дональда Трампа напередодні його зустрічі з Путіним, запланованої на 15 серпня в Анкориджі, штат Аляска. Про це повідомляє Axios із посиланням на джерела, близькі до переговорів.

Дипломатичні зусилля: Зеленський активно контактує з лідерами Європи та інших країн, щоб уникнути несприятливих рішень на саміті. «Ніхто не знає, чого хоче Трамп від Путіна, але ми мусимо продовжувати намагатися вплинути», – зазначив український чиновник у коментарі Axios. Є побоювання, що Трамп може піти на поступки жорстким вимогам Путіна під час особистих переговорів.

Ситуація на фронті: За останні 48 годин російські війська здійснили один із найшвидших наступів за рік. Зеленський назвав ці просування тактичними і запевнив, що Збройні сили України працюють над їх нейтралізацією. «Армія впорається», – заявив він у вівторок.

Зміна настроїв в Україні: Згідно з опитуваннями Gallup і Київського інституту соціології, 69% українців виступають за якнайшвидше укладення мирної угоди, а частина громадян готова розглядати компромісні умови, які раніше підтримувала адміністрація Трампа.

Позиція США: Американські чиновники підкреслюють, що Трамп прагне особисто оцінити готовність Путіна до мирних переговорів. Держсекретар Марко Рубіо зазначив: «Президент хоче подивитися Путіну в очі, щоб зрозуміти, чи є шанс на успіх». Водночас джерела в США повідомляють, що Трамп «розлючений» на Путіна і готовий посилити економічний тиск на Росію, якщо переговори проваляться. «Ми можемо зруйнувати російську економіку завтра», – заявив анонімний високопосадовець.

«Якщо риторика Трампа інколи звучить проросійською – то це тому, що він вірить, що подібні меседжі допоможуть укласти угоду. Він досі розлючений на Путіна. Йому дійсно це набридло», – йдеться в повідомленні.

Військова підтримка: Хоча США продовжують постачати зброю Україні, Трамп пропонує продавати її через країни НАТО, а не надавати напряму, що може ускладнити логістику. Проте американські джерела запевняють, що навіть у разі невдачі дипломатичних зусиль підтримка України через союзників триватиме. «Трамп зробить усе можливе», – додав один із чиновників.

