В Киеве полиция проверила сеть магазинов на предмет продажи товаров с наркотическими средствами

Столичные правоохранители расследуют инцидент в Днепровском районе Киева после сообщения о возможной продаже продукции с содержанием запрещенных веществ в магазине возле станции метро.

Следователи территориального подразделения открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 309 УК Украины.

Как указывается, во время следственных действий полицейские изъяли образцы товара и направили их на экспертизу. Исследование показало, что наркотических средств или психотропных веществ в изъятой продукции нет.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Полиция также проверяет деятельность торгового заведения на предмет ведения хозяйственной деятельности.

