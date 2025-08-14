У Києві поліція перевірила мережу магазинів на предмет продажу товарів із наркотичними засобами

Перевірку провели після повідомлення про можливий продаж продукції з вмістом заборонених речовин у магазині біля станції метро.

Столичні правоохоронці розслідують інцидент у Дніпровському районі Києва після повідомлення про можливий продаж продукції з вмістом заборонених речовин у магазині біля станції метро.

Слідчі територіального підрозділу відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 КК України.

Як вказується, під час слідчих дій поліцейські вилучили зразки товару та направили їх на експертизу. Дослідження показало, що наркотичних засобів або психотропних речовин у вилученій продукції немає.

Наразі досудове розслідування триває. Поліція також перевіряє діяльність торгового закладу щодо ведення господарської діяльності.

