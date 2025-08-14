Ответственность за нарушение комендантского часа усилят – Кабмин одобрил законопроект

Правительство предлагает дополнить КУоАП новой статьей, которой устанавливается административная ответственность за нарушение комендантского часа.

Кабинет Министров Украины поддержал проект закона «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение требований особого правового режима — военного положения, вводимого в Украине или в отдельных ее местностях».

Документ предлагает дополнить Кодекс новой статьей, которой устанавливается административная ответственность за:

нарушение правил въезда (входа) и пребывания в населенных пунктах, где проводится общая обязательная эвакуация, без специально выданных пропусков или удостоверений;

нарушение комендантского часа — пребывание в запрещенное время на улицах или в других общественных местах без соответствующих документов.

Кроме того, законопроектом предусмотрено внесение изменений в статью 262 КУоАП, которые предоставляют полиции право осуществлять административное задержание лиц, нарушивших установленные правила.

