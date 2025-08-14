Ответственность за нарушение комендантского часа усилят – Кабмин одобрил законопроект

Кабинет Министров Украины поддержал проект закона «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение требований особого правового режима — военного положения, вводимого в Украине или в отдельных ее местностях».
Документ предлагает дополнить Кодекс новой статьей, которой устанавливается административная ответственность за:
Кроме того, законопроектом предусмотрено внесение изменений в статью 262 КУоАП, которые предоставляют полиции право осуществлять административное задержание лиц, нарушивших установленные правила.
