Відповідальність за порушення комендантської години посилять – Кабмін погодив законопроект

Кабінет Міністрів України підтримав проєкт закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення вимог особливого правового режиму — воєнного стану, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях».
Документ пропонує доповнити Кодекс новою статтею, якою встановлюється адміністративна відповідальність за:
Крім того, законопроектом передбачено внесення змін до статті 262 КУпАП, які надають поліції право здійснювати адміністративне затримання осіб, що порушили встановлені правила.
