Відповідальність за порушення комендантської години посилять – Кабмін погодив законопроект

Уряд пропонує доповнити КУпАП новою статтею, якою встановлюється адміністративна відповідальність за порушення комендантської години.

Кабінет Міністрів України підтримав проєкт закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення вимог особливого правового режиму — воєнного стану, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях».

Документ пропонує доповнити Кодекс новою статтею, якою встановлюється адміністративна відповідальність за:

порушення правил в’їзду (входу) та перебування у населених пунктах, де проводиться загальна обов’язкова евакуація, без спеціально виданих перепусток чи посвідчень;

порушення комендантської години — перебування у заборонений час на вулицях чи в інших громадських місцях без відповідних документів.

Крім того, законопроектом передбачено внесення змін до статті 262 КУпАП, які надають поліції право здійснювати адміністративне затримання осіб, що порушили встановлені правила.

