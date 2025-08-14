В Украине проверят всех недропользователей

Минэкономики и Госгеонедра проведут аудит недропользователей стратегических месторождений.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко поручила Министерству экономики и Государственной службе геологии и недр Украины (Госгеонедра) провести комплексный аудит всех компаний, которые получили лицензии на разработку стратегически важных месторождений.

По словам Свириденко, проверка направлена на выявление недропользователей, которые не ведут активную добычу, а лишь удерживают разрешения. «Планируем проверить, кто реально работает, а кто держит лицензии без добычи. Такие объекты либо должны давать результат, либо вернутся на аукцион для добросовестных инвесторов», – подчеркнула премьер-министр.

Кроме того, Свириденко анонсировала перезапуск конкурсов на распределение углеводородов на Межигорском и Свичанском участках. Обновлённые условия конкурсов предусматривают право американского партнёра выкупить продукцию, а также гарантию равных условий для всех участников.

