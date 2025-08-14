Практика судів
В Україні перевірять усіх надрокористувачів

18:23, 14 серпня 2025
Мінекономіки та Держгеонадра проведуть аудит надрокористувачів стратегічних родовищ.
Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко доручила Міністерству економіки та Державній службі геології та надр України (Держгеонадра) здійснити комплексний аудит усіх компаній, які отримали ліцензії на розробку стратегічно важливих родовищ. 

За словами Свириденко, перевірка спрямована на виявлення надрокористувачів, які не здійснюють активний видобуток, а лише утримують дозволи. «Плануємо перевірити, хто реально працює, а хто тримає ліцензії без видобутку. Такі об’єкти або мають давати результат, або повернуться на аукціон для добросовісних інвесторів», – наголосила прем’єр-міністр.

Крім того, Свириденко анонсувала перезапуск конкурсів на розподіл вуглеводнів на Межигірській і Свічанській ділянках. Оновлені умови конкурсів передбачають право американського партнера викупити продукцію, а також гарантію рівних умов для всіх учасників.

