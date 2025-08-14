В Україні перевірять усіх надрокористувачів

Мінекономіки та Держгеонадра проведуть аудит надрокористувачів стратегічних родовищ.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко доручила Міністерству економіки та Державній службі геології та надр України (Держгеонадра) здійснити комплексний аудит усіх компаній, які отримали ліцензії на розробку стратегічно важливих родовищ.

За словами Свириденко, перевірка спрямована на виявлення надрокористувачів, які не здійснюють активний видобуток, а лише утримують дозволи. «Плануємо перевірити, хто реально працює, а хто тримає ліцензії без видобутку. Такі об’єкти або мають давати результат, або повернуться на аукціон для добросовісних інвесторів», – наголосила прем’єр-міністр.

Крім того, Свириденко анонсувала перезапуск конкурсів на розподіл вуглеводнів на Межигірській і Свічанській ділянках. Оновлені умови конкурсів передбачають право американського партнера викупити продукцію, а також гарантію рівних умов для всіх учасників.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.