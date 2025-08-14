Практика судов
Украина оптимизирует использование водных ресурсов из-за рекордно низких запасов

18:41, 14 августа 2025
«Укргидроэнерго» накапливает ресурсы перед отопительным сезоном.
Украина оптимизирует использование водных ресурсов из-за рекордно низких запасов
ЧАО «Укргидроэнерго» внедряет рациональное использование воды в водохранилищах, чтобы обеспечить стабильную работу гидроэлектростанций во время отопительного сезона. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В этом году зафиксированы самые низкие за последние десять лет запасы воды, что стало следствием недостаточной водности во время весеннего половодья. Помимо производства электроэнергии, «Укргидроэнерго» отвечает за водоснабжение потребителей, что требует поддержания определённого уровня воды в водохранилищах. В настоящее время эти показатели значительно ниже, чем в прошлом году, однако компания активно работает над накоплением ресурсов к осени.

Для подготовки гидроэлектростанций (ГЭС) и гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС) к зиме «Укргидроэнерго» оптимизирует использование воды, чтобы сформировать достаточные запасы. Параллельно компания обеспечивает бесперебойную работу станций, балансирование энергосистемы, а также проводит реконструкцию и плановые ремонты объектов. Кроме того, продолжаются мероприятия по восстановлению и защите инфраструктуры.

отопление вода

