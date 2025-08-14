Практика судів
Україна оптимізує використання водних ресурсів через рекордно низькі запаси

18:41, 14 серпня 2025
«Укргідроенерго» накопичує ресурси перед опалювальним сезоном.
ПрАТ «Укргідроенерго» запроваджує раціональне використання води у водосховищах, щоб забезпечити стабільну роботу гідроелектростанцій під час опалювального сезону. Про це повідомила пресслужба компанії.

Цього року зафіксовано найнижчі за останні десять років запаси води, що стало наслідком недостатньої водності під час весняного водопілля. Окрім виробництва електроенергії, «Укргідроенерго» відповідає за водозабезпечення споживачів, що вимагає підтримання певного рівня води у водосховищах. Наразі ці показники значно нижчі, ніж торік, однак компанія активно працює над накопиченням ресурсів до осені.

Для підготовки гідроелектростанцій (ГЕС) і гідроакумулювальних електростанцій (ГАЕС) до зими «Укргідроенерго» оптимізує використання води, щоб сформувати достатні запаси. Паралельно компанія забезпечує безперебійну роботу станцій, балансування енергосистеми, а також проводить реконструкцію та планові ремонти об’єктів. Крім того, тривають заходи з відновлення та захисту інфраструктури.

