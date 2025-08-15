Пенсионный фонд объяснил, куда и как обращаться за назначением пенсий военнослужащим

Военнослужащие срочной службы и лица, которые обеспечиваются пенсией наравне с военнослужащими срочной службы, члены их семей для назначения пенсий по инвалидности или в случае потери кормильца обращаются с заявлением и необходимыми документами в территориальный орган Пенсионного фонда.

Фото: suspilne.media

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области напомнило, что пенсии за выслугу лет, по инвалидности или в случае потери кормильца в соответствии с Законом Украины от 09.04.1992 № 2262 «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» назначаются после увольнения с военной службы (при наличии права).

Закон определяет, в том числе, право на пенсию военнослужащих срочной службы и категории лиц, которые имеют право на пенсию наравне с военнослужащими срочной службы.

Такое разделение важно для разграничения порядка обращения за назначением пенсии: в какой орган обращаться с заявлением, каким способом.

Военнослужащие срочной службы и лица, которые обеспечиваются пенсией наравне с военнослужащими срочной службы, члены их семей для назначения пенсий по инвалидности или в случае потери кормильца обращаются с заявлением и необходимыми документами в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

Такой порядок действует, в частности, и для:

лиц, которые стали инвалидами в связи с ранением, увечьем, контузией или вследствие заболевания, связанного с непосредственным участием в период с 24 февраля по 25 марта 2022 года в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, в период действия военного положения в результате самообороны при выполнении задач, связанных с введением и осуществлением мероприятий правового режима военного положения (кроме работников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались и принимали непосредственное участие в осуществлении мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий), пенсии по инвалидности которым назначаются в соответствии с Законом № 2262 начиная с 04.04.2025;

членов семей, которые подают заявление о назначении пенсии в случае потери кормильца за умершего кормильца, получавшего военную пенсию.

Способы подачи документов:

лично – в сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

онлайн – через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Уволенные со службы военнослужащие, другие лица (кроме военнослужащих срочной службы), члены их семей (если пенсия умершему кормильцу не назначалась) подают заявления о назначении пенсий в орган Пенсионного фонда Украины через уполномоченный орган (структурное подразделение), который осуществляет подготовку документов, необходимых для назначения пенсий, силового министерства или ведомства по последнему месту службы (например, через ТЦК СП).

Если лицо не уволено со службы

Если военнослужащему, проходящему службу, установлена инвалидность или военнослужащий – участник боевых действий достиг возраста: мужчины – 55 лет, женщины – 50 лет, заявление о назначении пенсии по инвалидности или досрочной пенсии по возрасту в соответствии с Законом Украины от 09.07.2003 № 1058 «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» подается в территориальный орган Пенсионного фонда Украины – лично или онлайн.

В этом случае право на пенсию (по инвалидности или по возрасту) определяется с учетом приобретенного лицом страхового стажа.

После увольнения со службы может быть назначена пенсия по военному закону.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.