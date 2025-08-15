Практика судов
  1. В Украине

Пенсионный фонд объяснил, куда и как обращаться за назначением пенсий военнослужащим

08:50, 15 августа 2025
Военнослужащие срочной службы и лица, которые обеспечиваются пенсией наравне с военнослужащими срочной службы, члены их семей для назначения пенсий по инвалидности или в случае потери кормильца обращаются с заявлением и необходимыми документами в территориальный орган Пенсионного фонда.
Пенсионный фонд объяснил, куда и как обращаться за назначением пенсий военнослужащим
Фото: suspilne.media
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области напомнило, что пенсии за выслугу лет, по инвалидности или в случае потери кормильца в соответствии с Законом Украины от 09.04.1992 № 2262 «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» назначаются после увольнения с военной службы (при наличии права).

Закон определяет, в том числе, право на пенсию военнослужащих срочной службы и категории лиц, которые имеют право на пенсию наравне с военнослужащими срочной службы.

Такое разделение важно для разграничения порядка обращения за назначением пенсии: в какой орган обращаться с заявлением, каким способом.

Военнослужащие срочной службы и лица, которые обеспечиваются пенсией наравне с военнослужащими срочной службы, члены их семей для назначения пенсий по инвалидности или в случае потери кормильца обращаются с заявлением и необходимыми документами в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

Такой порядок действует, в частности, и для:

  • лиц, которые стали инвалидами в связи с ранением, увечьем, контузией или вследствие заболевания, связанного с непосредственным участием в период с 24 февраля по 25 марта 2022 года в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, в период действия военного положения в результате самообороны при выполнении задач, связанных с введением и осуществлением мероприятий правового режима военного положения (кроме работников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались и принимали непосредственное участие в осуществлении мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий), пенсии по инвалидности которым назначаются в соответствии с Законом № 2262 начиная с 04.04.2025;
  • членов семей, которые подают заявление о назначении пенсии в случае потери кормильца за умершего кормильца, получавшего военную пенсию.

Способы подачи документов:

  • лично – в сервисный центр Пенсионного фонда Украины;
  • онлайн – через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Уволенные со службы военнослужащие, другие лица (кроме военнослужащих срочной службы), члены их семей (если пенсия умершему кормильцу не назначалась) подают заявления о назначении пенсий в орган Пенсионного фонда Украины через уполномоченный орган (структурное подразделение), который осуществляет подготовку документов, необходимых для назначения пенсий, силового министерства или ведомства по последнему месту службы (например, через ТЦК СП).

Если лицо не уволено со службы

Если военнослужащему, проходящему службу, установлена инвалидность или военнослужащий – участник боевых действий достиг возраста: мужчины – 55 лет, женщины – 50 лет, заявление о назначении пенсии по инвалидности или досрочной пенсии по возрасту в соответствии с Законом Украины от 09.07.2003 № 1058 «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» подается в территориальный орган Пенсионного фонда Украины – лично или онлайн.

В этом случае право на пенсию (по инвалидности или по возрасту) определяется с учетом приобретенного лицом страхового стажа.

После увольнения со службы может быть назначена пенсия по военному закону.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Лица, зачисленные в вуз сверх лицензированного объема, не приобретают статус соискателей высшего образования и не могут получить справку ЕДЭБО для отсрочки – Верховный Суд

Верховный Суд указал, что лица, которые зачислены сверх лицензированного объема, не могут считаться получившими статус соискателей высшего образования, и не пользуются правом на получение справки ЕДЭБО, которая необходима для оформления отсрочки от мобилизации.

Верховный Суд указал, что апелляционный суд неверно отменил условное наказание мужчине, который уклонялся от мобилизации

То, что мужчина уже служит в ВСУ, стало основанием для того, чтобы Верховный Суд отменил необходимость его заключения на 3 года за уклонение от мобилизации и оставил ему наказание с испытательным сроком.

Богдан Львов оказался на свободе, но надолго ли, пока неизвестно

ВАКС изменил экс-заместителю председателя Верховного Суда меру пресечения, но огромная сумма залога никуда не исчезла.

Суд напомнил ТЦК, что термин «ученая степень» относится к личности, а не к образовательным или научным учреждениям

Комиссия ТЦК отказала мужчине в отсрочке, сославшись на «неподтверждение принадлежности научного учреждения к научным учреждениям и организациям, имеющим ученую степень».

Условия отсрочки для работников сферы образования изменят – что предлагает Кабмин

Правительство предложило изменить формулировку, определяющую, кто из научных, научно-педагогических и педагогических работников учреждений высшего образования, научных работников научных учреждений и организаций, а также научно-педагогических работников учреждений профессионального предвысшего образования имеет право на отсрочку от призыва.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Горбалінський
    Володимир Горбалінський
    голова Дніпропетровського окружного адміністративного суду