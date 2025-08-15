Практика судів
  1. В Україні

Пенсійний фонд пояснив, куди і як звернутись за призначенням пенсій військовослужбовцям

08:50, 15 серпня 2025
Військовослужбовці строкової служби та особи, які забезпечуються пенсією нарівні з військовослужбовцями строкової служби, члени їх сімей за призначенням пенсій по інвалідності або в разі втрати годувальника звертаються із заявою та необхідними документами до територіального органу Пенсійного фонду.
Пенсійний фонд пояснив, куди і як звернутись за призначенням пенсій військовослужбовцям
Фото: suspilne.media
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області нагадало, що пенсії за вислугу років, по інвалідності або в разі втрати годувальника відповідно до Закону України від 09.04.1992 № 2262 “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” призначаються після звільнення з військової служби (за наявності права).

Закон визначає, в тому числі право на пенсію військовослужбовців строкової служби та категорії осіб, які мають право на пенсію нарівні з військовослужбовцями строкової служби.

Такий розподіл є важливим для розмежування порядку звернення за призначенням пенсії: до якого органу звертатися із заявою, в який спосіб.

Військовослужбовці строкової служби та особи, які забезпечуються пенсією нарівні з військовослужбовцями строкової служби, члени їх сімей за призначенням пенсій по інвалідності або в разі втрати годувальника звертаються із заявою та необхідними документами до територіального органу Пенсійного фонду України.

Такий порядок діє, зокрема і для:

  • осіб, які стали особами з інвалідністю у зв’язку з пораненням, каліцтвом, контузією або внаслідок захворювання, пов’язаного з безпосередньою участю в період з 24 лютого по 25 березня 2022 року у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, у період дії воєнного стану внаслідок самооборони під час виконання завдань, пов’язаних із запровадженням і здійсненням заходів правового режиму воєнного стану (крім працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів), пенсії по інвалідності яким призначаються відповідно до Закону №2262 починаючи з 04.04.2025;
  • членів сімей, які подають заяву про призначення пенсії в разі втрати годувальника за померлого годувальника, який отримував військову пенсію.

Способи подачі документів:

  • особисто – до сервісного центру Пенсійного фонду України;
  • онлайн – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Звільнені зі служби військовослужбовці, інші особи (крім військовослужбовців строкової служби), члени їх сімей (якщо пенсія померлому годувальнику не призначалась) подають заяви про призначення пенсій до органу Пенсійного фонду України через уповноважений орган (структурний підрозділ), який здійснює підготовку документів, необхідних для призначення пенсій, силового міністерства або відомства за останнім місцем служби (наприклад через ТЦК СП).

Якщо особа не звільнена зі служби

Якщо військовослужбовцю, який проходить службу, встановлено інвалідність або військовослужбовець – учасник бойових дій досягнув віку: чоловіки – 55 років, жінки – 50 років, заява про призначення пенсії по інвалідності чи дострокової пенсії за віком відповідно до Закону України від 09.07.2003 № 1058 “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” подається до територіального органу Пенсійного фонду України – особисто або онлайн.

В цьому випадку право на пенсію (по інвалідності чи за віком) визначається з урахуванням набутого особою страхового стажу.

Після звільнення зі служби може бути призначена пенсія по військовому закону.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Пенсійний фонд пенсія пенсія в Україні

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада планує визначити особливі умови залучення до бойових завдань і переміщення до іншої місцевості подружжям військовослужбовців з дитиною до 14 років

Пропонується встановити, що виключно за власною згодою залучається до виконання бойових завдань військовослужбовець, який самостійно виховує дитину за рішенням суду, а також один з подружжя військовослужбовців з дитиною до 14 років – за певних умов.

Суд зможе звільнити опікуна від його повноважень за заявою визнаної недієздатною особи – законопроект

Комітет рекомендував прийняти за основу законопроект, яким пропонується дозволити суду звільнити опікуна від його повноважень за заявою особи, визнаної недієздатною.

Особи, зараховані до вишу понад ліцензований обсяг, не набувають статусу здобувачів вищої освіти і не можуть отримати довідку ЄДЕБО для відстрочки – Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що особи, які зараховані понад ліцензований обсяг, не можуть вважатися такими, що набули статусу здобувачів вищої освіти, та не користуються правом на отримання довідки ЄДЕБО, яка потрібна для оформлення відстрочки від мобілізації.

Верховний Суд вказав, що апеляційний суд невірно скасував умовне покарання чоловіку, який ухилявся від мобілізації

Те, що чоловік вже служить у ЗСУ, стало підставою для того, щоб Верховний Суд скасував необхідність його ув’язнення на 3 роки за ухилення від мобілізації і залишив йому покарання з випробуванням.

Богдан Львов опинився на волі, але чи надовго, поки що невідомо

ВАКС змінив екс-заступнику голови Верховного Суду запобіжний захід, але величезна сума застави нікуди не зникла.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Горбалінський
    Володимир Горбалінський
    голова Дніпропетровського окружного адміністративного суду