Стало известно, сколько оружия задекларировали украинцы с начала 2025 года

За восемь месяцев 2025 года более 10,5 тысячи украинцев обратились в полицию, чтобы задекларировать более 11 тысяч единиц оружия, - Нацполиция.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С начала 2025 года более 10,5 тысячи граждан обратились в территориальные подразделения Национальной полиции с целью задекларировать свое оружие. В общей сложности речь идет о более чем 11 тысячах единиц огнестрельного оружия и более 5 миллионов боеприпасов. Об этом рассказал начальник Управления по контролю за оборотом оружия Нацполиции Вячеслав Савченко.

Он отметил, что наибольшую активность в декларировании демонстрируют жители регионов, расположенных вблизи линии фронта. Это связано как с факторами безопасности, так и с повышенным вниманием к вопросам законного владения вооружением.

"Если нет нужды в хранении оружия, граждане имеют право сдать это оружие и, соответственно, за 8 месяцев было сдано более 350 единиц огнестрельного оружия", - рассказал Савченко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.