Стало відомо, скільки зброї задекларували українці з початку 2025 року

За вісім місяців 2025 року понад 10,5 тисяч українців звернулися до поліції, щоб задекларувати понад 11 тисяч одиниць зброї, - Нацполіція.

З початку 2025 року понад 10,5 тисяч громадян звернулися до територіальних підрозділів Національної поліції з метою задекларувати свою зброю. Загалом йдеться про більше ніж 11 тисяч одиниць вогнепальної зброї та понад 5 мільйонів боєприпасів. Про це розповів начальник Управління контролю за обігом зброї Нацполіції В’ячеслав Савченко.

Він зазначив, що найбільшу активність у декларуванні демонструють мешканці регіонів, що розташовані поблизу лінії фронту. Це пов’язано як із безпековими чинниками, так і з підвищеною увагою до питань законного володіння озброєнням.

"Якщо не має потреби в зберіганні зброї, громадяни мають право здати цю зброю і, відповідно, за 8 місяців було здано більше 350 одиниць вогнепальної зброї", - розповів Савченко.

