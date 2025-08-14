В приложении Киев Цифровой появились уведомления об изменениях движения транспорта

В приложении «Киев Цифровой» появилась новая функция — уведомления об изменениях движения транспорта, передает официальный портал Киева.
Новая функция позволит жителям столицы оперативно получать информацию о:
Чтобы получать уведомления, в сервисе «Движение транспорта» нужно добавить автобусы, троллейбусы и трамваи в «Избранные маршруты».
Напомним, сейчас «Киев Цифровой» является основным цифровым каналом города для оплаты парковки и проезда, участия в опросах, получения оперативных уведомлений и доступа к десяткам муниципальных сервисов.
Так, в приложении можно настроить напоминания о комендантском часе, минуте молчания, включенной парковке и окончании поездок по транспортной карте или сроке действия QR-билетов. Кроме того, можно включить или выключить push-уведомления о:
