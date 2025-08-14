У застосунку Київ Цифровий з’явилися сповіщення про зміни руху транспорту

Нова функція дозволить мешканцям столиці оперативно отримувати інформацію про зміну маршруту транспорту.

У застосунку Київ Цифровий з’явилася нова функція – сповіщення про зміни руху транспорту, передає офіційний портал Києва.

Нова функція дозволить мешканцям столиці оперативно отримувати інформацію про:

скасування автобуса, тролейбуса або трамвая;

зміну маршруту транспорту;

зміну номера транспорту.

Щоб отримувати сповіщення, в сервісі «Рух транспорту» потрібно додати автобуси, тролейбуси й трамваї в «Обрані маршрути».

Нагадаємо, наразі Київ Цифровий є основним цифровим каналом міста для оплати паркування та проїзду, участі в опитуваннях, отримання оперативних сповіщень і доступу до десятків муніципальних сервісів.

Так, у застосунку можна налаштувати нагадування про комендантську годину, хвилину мовчання, увімкнене паркування та закінчення поїздок на транспортній карті або терміну дії QR-квитків. Крім того, можна увімкнути або вимкнути пуш-повідомлення про:

стан повітря, новини міста;

оновлення застосунку;

актуальні опитування;

результати підписаних вами петицій;

стан електромережі за вибраними адресами;

евакуацію автівки.

