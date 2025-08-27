Практика судов
Трамп о переговорах: «Бывает так, что Путин готов, а Зеленский – нет»

09:42, 27 августа 2025
Трамп заявил, что стремится организовать прямые переговоры Зеленского и Путина, но иногда это выглядит примерно так: «А кто сегодня готов сесть за стол?».
Источник фото: Reuters
Источник фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что стремится организовать прямые переговоры между Президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным для заключения мирного соглашения. Как пишет Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время заседания правительства США.

По словам американского лидера, у него есть «очень серьезный план» на случай, если придется его применить. В частности, Трамп снова подчеркнул, что может начать торговую войну против России, если не будет прогресса.

«Я хочу, чтобы это соглашение было завершено... Думаю, во многих аспектах Путин готов, но бывает так, что он готов, а Зеленский – нет. Это выглядит примерно так: "А кто сегодня готов сесть за стол?" Мне нужно свести их обоих одновременно, и я хочу, чтобы все это закончилось. У нас есть экономические санкции – и я подчеркиваю, что речь идет именно об экономическом давлении, потому что я не хочу довести до третьей мировой войны... Думаю, у меня все получится», – заявил Трамп.

Он также подчеркнул, что сейчас он ладит с Зеленским, но отношения другие.

Напомним, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф сообщил о запланированной встрече с представителями Украины в Нью-Йорке на этой неделе.

Ранее Президент США Дональд Трамп сделал ряд новых заявлений о войне РФ против Украины, в частности выразил готовность рассматривать возможность введения санкций и пошлин не только против России, но и в отношении Украины.

«Тысячи преимущественно молодых людей умирают каждую неделю. Если я могу предотвратить это, наложив санкции или используя очень большие пошлины, которые дорого обойдутся России или Украине, или кому угодно», – заявил он.

Кабмин внес изменения в правила бронирования работников представительств иностранных медиа

Для того, чтобы представительство иностранного медиа могло забронировать работников, ему нужно соответствовать ряду критериев «критичности».

Комитет рассмотрит законопроект о запрете судам назначать более мягкое наказание военнослужащим за неповиновение приказу командира

Депутаты предлагают, чтобы за неповиновение приказу командира военнослужащий нес только реальное наказание в виде тюрьмы от 5 до 10 лет — без возможности для суда назначить более мягкое наказание или испытательный срок.

Диаспора в лице Мирового конгресса украинцев считает, что украинцы с множественным гражданством, которые живут за границей, должны иметь доступ к государственной службе

Ограничение для госслужащих относительно наличия исключительно гражданства Украины было предметом жестких споров с Мировым конгрессом украинцев, — глава Миграционной службы.

Закон о множественном гражданстве не дает ответа на вопросы, с какими странами возможно множественное гражданство, что будет с воинской обязанностью и соцобеспечением

Почти по всем ключевым вопросам закон о множественном гражданстве не содержит регулирования — правительство само определит, как и что будет работать, начиная от списка стран, в гражданстве которых украинцы могут находиться «легально».

«Статья 130 или едем в ТЦК» – суд признал незаконными действия полицейских, которые придирались к владельцу сломавшегося в дороге автомобиля

Суд установил, что гражданин признал свою вину в употреблении алкоголя за рулем под давлением полицейских.

