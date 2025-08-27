Трамп о переговорах: «Бывает так, что Путин готов, а Зеленский – нет»

Трамп заявил, что стремится организовать прямые переговоры Зеленского и Путина, но иногда это выглядит примерно так: «А кто сегодня готов сесть за стол?».

Президент США Дональд Трамп заявил, что стремится организовать прямые переговоры между Президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным для заключения мирного соглашения. Как пишет Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время заседания правительства США.

По словам американского лидера, у него есть «очень серьезный план» на случай, если придется его применить. В частности, Трамп снова подчеркнул, что может начать торговую войну против России, если не будет прогресса.

«Я хочу, чтобы это соглашение было завершено... Думаю, во многих аспектах Путин готов, но бывает так, что он готов, а Зеленский – нет. Это выглядит примерно так: "А кто сегодня готов сесть за стол?" Мне нужно свести их обоих одновременно, и я хочу, чтобы все это закончилось. У нас есть экономические санкции – и я подчеркиваю, что речь идет именно об экономическом давлении, потому что я не хочу довести до третьей мировой войны... Думаю, у меня все получится», – заявил Трамп.

Он также подчеркнул, что сейчас он ладит с Зеленским, но отношения другие.

Напомним, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф сообщил о запланированной встрече с представителями Украины в Нью-Йорке на этой неделе.

Ранее Президент США Дональд Трамп сделал ряд новых заявлений о войне РФ против Украины, в частности выразил готовность рассматривать возможность введения санкций и пошлин не только против России, но и в отношении Украины.

«Тысячи преимущественно молодых людей умирают каждую неделю. Если я могу предотвратить это, наложив санкции или используя очень большие пошлины, которые дорого обойдутся России или Украине, или кому угодно», – заявил он.

