Трамп про перемовини: «Буває так, що Путін готовий, а Зеленський – ні»

Трамп заявив, що прагне організувати прямі переговори Зеленського та Путіна, але іноді це виглядає приблизно так: «А хто сьогодні готовий сісти за стіл?».

Президент США Дональд Трамп заявив, що прагне організувати прямі переговори між Президентом України Володимиром Зеленським та очільником Кремля Володимиром Путіним для укладення мирної угоди. Як пише Цензор.НЕТ, про це він сказав під час засідання уряду США.

За словами американського лідера, він має «дуже серйозний план» на випадок, якщо доведеться його застосувати. Зокрема, Трамп знову наголосив, що може розпочати торгову війну проти Росії, якщо не буде прогресу.

«Я хочу, щоб ця угода була завершена... Думаю, у багатьох аспектах Путін готовий, але буває так, що він готовий, а Зеленський – ні. Це виглядає приблизно так: "А хто сьогодні готовий сісти за стіл?" Мені потрібно звести обох одночасно, і я хочу, щоб усе це закінчилося. Ми маємо економічні санкції – і я наголошую, що йдеться саме про економічний тиск, бо я не хочу довести до третьої світової війни... Думаю, у мене все вийде», – заявив Трамп.

Він також підкреслив, що зараз він ладнає із Зеленським, але стосунки інші.

Нагадаємо, що спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф повідомив про заплановану зустріч із представниками України у Нью-Йорку цього тижня.

Раніше Президент США Дональд Трамп зробив низку нових заяв щодо війни РФ проти України, зокрема висловив готовність розглядати можливість введення санкцій та мит не лише проти Росії, а й щодо України.

«Тисячі переважно молодих людей вмирають щотижня. Якщо я можу запобігти цьому, наклавши санкції або використовуючи дуже великі мита, які дорого коштуватимуть Росії чи Україні, чи будь-кому», - заявив він.

